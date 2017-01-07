Санкции против России стоили ЕС 17,6 млрд евро в 2015 году, – исследование. Главная

ЕС потерял сотни тысяч рабочих мест из-за санкций против РФ и контрсанкций Москвы. Об этом сообщает DW.com со ссылкой на австрийский институт WIFO. Однако и без санкций доходы от экспорта товаров в РФ упали бы на 22 млрд евро.

В результате введения Евросоюзом санкций против России и дальнейших российских контрсанкций экономика ЕС в 2015 году понесла потери на сумму 17,6 млрд евро. Об этом говорится в исследовании Австрийского института экономических исследований (WIFO), проведенном по заказу министерства экономики Австрии, данные которого приводит австрийское издание Der Standard. Санкции, по этим данным, привели к сокращению 400 тыс. рабочих мест по всему ЕС.

В то же время исследование указывает, что из-за слабости российской экономики торговля Евросоюза с Россией и без санкций заметно ослабла бы. В целом только 44% от снижения торговых показателей можно связать непосредственно с санкциями, отмечают исследователи. Без введения ограничительных мер потери от снижения европейского экспорта в РФ составили бы 22 млрд евро.

Действие введенных еще в 2014 году санкций Европейского Союза в отношении России недавно продлили до 31 июля 2017 года. В то же время министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц заявил, что его страна во время председательства в ОБСЕ в 2017 году будет прилагать усилия для смягчения санкций ЕС против России.

Фото: DPA