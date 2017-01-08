Донбасс задолжал НАК «Нафтогаз» 6,5 млрд грн. Главная

По состоянию на 3 января суммарная задолженность предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ), теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) и прямых промышленных потребителей за природный газ перед НАК «Нафтогаз Украины» составляет около 25,2 млрд грн. Из них на Донецкую и Луганскую область приходится 6,5 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба НАК.

Задолженность предприятий ТКЭ и ТЭЦ за природный газ, использованный для производства тепловой энергии, составляет около 20,5 млрд грн, из них на Донецкую и Луганскую область приходится 6,5 млрд грн. «Наибольшая суммарная просроченная задолженность за использованный газ в этой категории накопленная у предприятий ТКЭ и ТЭЦ Донецкой (5,4 млрд грн), Днепропетровской (4,3 млрд грн), Харьковской (1,5 млрд грн), Луганской (1,1 млрд грн), АР Крым (1 млрд грн) и г. Киев (2 млрд грн)», – говорится в релизе.

Средний текущий уровень расчетов в 2016 за природный газ для производства тепловой энергии составляет 80%. Самые низкие показатели по уровню расчетов у предприятий Тернопольской (58%), Донецкой (64%) и Луганской (65%) областей.

Из 23 предприятий ТЭЦ и 5 генерирующих компаний, производящих электроэнергию, которым НАК «Нафтогаз Украины» поставил природный газ для производства электроэнергии, имеют значительную задолженность 16 потребителей. Из предприятий Донбасса долг у ГП «Зуевская экспериментальная ТЭЦ» – 219 млн грн, далее идут ГП «Северодонецкая ТЭЦ» – 139 млн грн, ООО «Востокэнерго» – 1,2 млн грн.

Из около 380 промышленных предприятий, которым «Нафтогаз» поставлял газ, значительную задолженность имеют 15 потребителей. Из них:

Луганская область: ОАО Лисичанский стеклозавод «Пролетарий» – 833 млн грн, ОАО Алчевский металлургический комбинат – 186 млн грн;

Донецкая область: ПАО Энергомашспецсталь – 174 млн грн.

Отмечается, что по всем предприятиям-должникам полученные судебные решения о взыскании долга, «Нафтогаз» ожидает выполнения этих решений.

«Процесс взыскания задолженности затруднен тем, что некоторые из предприятий находятся на временно неподконтрольной территории или непосредственно у линии соприкосновения. В части случаев не выполняются судебные решения. В некоторых случаях невозможно осуществить физическое отключение предприятия от газоснабжения из-за блокирования доступа специалистов к инфраструктуре», – констатируют в ведомстве.