На улучшение электроснабжения Луганщины потратят миллиард. Главная

Один миллиард гривен будет потрачен на улучшение электроснабжения Луганской области. Об этом сообщил первый заместитель председателя Луганской ОГА Роман Власенко, говоря о реализации плана по подключению Луганщины к Единым энергетическим системам Украины (ЕЭСУ).

По словам Власенко, подключение области к ЕЭСУ поможет решить задачу энергобезопасности области.

«Есть проект, и он уже на стадии старта, чтобы от Кременной до Лисичанска построить высоковольтную линию, для присоединения Луганщины через Донецкую область к единой энергосистеме. Проект реализуется. Деньги под это уже предусмотрены. Наша задача организационная, помочь заказчикам этих работ оформить всю необходимую документацию», – сообщил Власенко.

Проект является государственным, работа по его реализации начнется в феврале — марте нынешнего года. Окончание работ намечено на весну 2018 года.

Источник: телеканал «ЛОТ»