Ситуация в пунктах пропуска 7 января. Главная

По данным Госпогранслужбы Украины, в контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения в зоне АТО на Донбассе утром 7 января на въезд и выезд находилось такое количество транспорта:

«Майорское» – 50/70;

«Марьинка» – 100/80;

«Новотроицкое» – 10/50;

«Гнутово» – 30/20.

В настоящее время все пункты пропуска работают в штатном режиме.

6 января через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения пересекли 15,8 тыс. человек и 3 тыс. транспортных средств. Так, КПВВ «Майорское» пересекли 3865 человек и 705 транспортных средств, «Марьинку» – 4815 человек и 1055 транспортных средств, «Новотроицкое» – 3095 человек и 735 транспортных средств, «Гнутово» – 1695 человек и 475 транспортных средств, «Станицу Луганскую» – 2300 человек.

Фото: joinfo.ua