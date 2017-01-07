Почти за месяц в Украине закрылось более 128 тыс. ФЛП, – данные мониторинга. Главная

Почти за месяц в Украине закрылось 128402 частных предпринимателей. Об этом, как сообщает «Голос столицы», свидетельствуют данные сервиса мониторинга регистрационных данных украинских компаний OpenDataBot.
Как отмечается, с конца декабря постоянно снижается количество зарегистрированных частных предпринимателей.
Массовое закрытие ФЛП осуществляется в каждой области Украины. Больше всего в: Киевской (17176), Харьковской (12390) и Днепропетровской (11196) области.
Больше закрываются предприниматели розничной (43275) и оптовой (8931) торговли, складских (10798) и транспортных услуг (7040).
Читайте также:
- В Украине начал массово исчезать малый и средний бизнес. На Донбассе за неделю закрылись 600 ЧП
- С 1 января физлица-предприниматели будут платить 704 грн в месяц, даже при отсутствии прибыли
- Экономический календарь года: когда повысят тарифы и пенсии
- С 1 января штраф за зарплату в «конверте» – 320 тыс. грн
- В Краматорске предприниматели массово сворачивают бизнес из-за повышения налогов
Комментарии