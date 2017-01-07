В Нацбанке рассказали, как оплачивать покупки дороже 50 тыс. грн. Новости

В Национальном банке Украины назвали три способа, с помощью которых можно оплатить покупки, стоимостью более 50 тыс. грн. Соответствующее пояснение опубликовано на сайте Нацбанка.

Сообщается, что расчет между физическим лицом и предприятием (предпринимателем) за товар (работу, услугу), стоимость которого превышает 50 тыс. грн, должен осуществляться в безналичной форме, в том числе путем перевода средств с текущего счета на текущий счет. При этом перевод может быть инициирован с помощью, например, платежной карточки. Такой расчет можно осуществлять путем внесения наличных для последующего зачисления средств на текущий счет юридического лица, физического лица – предпринимателя – получателя средств.

Например, физлицо инвестирует средства в приобретение недвижимости на первичном рынке/покупку нового автомобиля/приобретает ювелирное изделие стоимостью 70 тыс. грн у юридического лица либо физического лица-предпринимателя.

Физическое лицо может рассчитаться:

с помощью платежной карточки в размере 70 тыс. грн;

перечислить средства со своего текущего счета на счет получателя в размере 70 тыс. грн;

внести в кассу банка наличные в сумме 70 тыс. грн для перечисления и зачисления на счет юридического лица (физического лица-предпринимателя).

При этом в Нацбанке подчеркнули, что внесение наличными 50 тыс. грн, и еще 20 тыс. грн безналично Постановлением № 210 не предусмотрено.

Инфографика: официальный сайт НБУ

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