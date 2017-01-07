Сводка из зоны АТО за 6 января: версии сторон конфликта. Главная

6 января украинские силовики на Донбассе зафиксировали 42 обстрела своих позиций со стороны противника. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

На мариупольском направлении противник из артиллерии и минометов различных калибров неоднократно вел огонь по Водяному, Широкино и Павлополю. Из гранатометов и стрелкового оружия - по Талаковке, Марьинке, Гнутово, Водяному, Широкино, Павлополю. По Широкино и Талаковке также вели огонь снайперы противника.

На донецком направлении из минометов и крупнокалиберных пулеметов противник вел огонь по позициям сил АТО в районе Луганского и Авдеевки.

На луганском направлении, согласно данных штаба АТО, вооруженные формирования противника из гранатометов вели огонь по Крымскому, Станице Луганской, Новоалександровке, Новотошковскому и Новозвановке.

Также сообщается, что в районе Новотошковского двое украинских военнослужащих получили ранения.

В «ЛНР» заявляют, что «киевские силовики за минувшие сутки один раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв район села Смелое».

В «ДНР» заявили, что «около 21:50 украинская сторона открыла огонь из танков по селам Коминтерново и Ленинское. А с 22:30 и до 02:30 ВСУ обстреливали из артиллерии калибрами 122 и 152 мм Саханку и Октябрь».