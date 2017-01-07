За месяц в Украине больше всего подорожали молокопродукты и овощи. Новости

В Украине в декабре 2016 года овощи подорожали на 7%, молоко – на 6,4%, масло – на 5,6%, сыр и творог – на 4,9% по сравнению с ноябрем этого года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Госстат.

Также в декабря 2016 года наблюдалось повышение цен на хлеб – на 2,1%, макаронные изделия – на 0,6%, мясо и мясопродукты – на 0,8%, рыбу и продукты из рыбы – на 0,4 %, яйца – на 1,7%, масло подсолнечное 0,2%, сахар – на 1,6%.

Цены на безалкогольные напитки остались без изменений.

В то же время за месяц в Украине подешевели фрукты – на 2,3%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия в месячном измерении выросли на 3,2%.