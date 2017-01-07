Мечтаю выиграть золото чемпионата, – Ордец. Главная

Защитник ФК «Шахтер» – об отпуске, тренировках и планах на 2017 год.

– Иван, с Новым годом и Рождеством! Чем занимался в отпуске?

– Спасибо! Пользуясь моментом, всех болельщиков тоже хочу поздравить с новогодними праздниками. Желаю мира, добра и здоровья. Отдыхали семьями вместе с Максом Малышевым и Богданом Бутко. Набрались сил перед началом весенней части сезона. Новый год встречал в Киеве, а сейчас я дома, в Волновахе. Здесь очень много родственников, друзей. Всех хочется увидеть, вручить подарки, пообщаться, так что я все время в разъездах.

– О футболе не забываешь?

– Нахожу время и поддерживать форму, и в футбол поиграть, кроме того, слежу за новостями, смотрю трансляции. Погода не позволяет бегать на улице, поэтому занимаюсь в зале. Честно, по тренировкам уже соскучился. Мышцы требуют хорошей нагрузки.

– Какое желание загадал в новогоднюю ночь?

– В нынешнем сезоне мы очень хотим победить в чемпионате. С «Шахтером» я выигрывал Кубок и Суперкубок Украины, а вот чемпионом страны еще не становился. Это моя мечта! Потому, конечно, хочется взять золото чемпионата в этом году. Также мы должны постараться как можно дальше пройти в Лиге Европы.

Источник: пресс-служба ФК «Шахтер»