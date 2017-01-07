ТОП-12 зимнего досуга в Мариуполе. Версия горсовета. Новости

Зима – пора новогодних чудес и сладких мандарин, вкусных конфет и горячего шоколада. В этот сезон года люди особенно ценят тепло и заботу близких. Можно укутаться в плед, прячась от морозов, а можно одеть варежки и найти интересное занятие. Пресс-служба Мариупольского горсовета предлагает 12 вариантов зимнего досуга в Мариуполе.

«Все они вместе и в отдельности взятые наполнят зимние будни яркими эмоциями», – уверены авторы подборки.

Мариупольцам предлагают посетить каток, прогуляться по Театральной площади, а также посмотреть на замерзшее море. После прогулки по городу можно зайти в кофейню, пообщаться с друзьями или сыграть с ними в настольную игру.

Полный рейтинг выглядит следующим образом: