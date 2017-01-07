ТОП-12 зимнего досуга в Мариуполе. Версия горсовета. Новости

ТОП-12 зимнего досуга в Мариуполе. Версия горсовета

07.01.17 16:47 dnews.dn.ua Новости 10

ТОП-12 зимнего досуга в Мариуполе. Версия горсовета

Зима – пора новогодних чудес и сладких мандарин, вкусных конфет и горячего шоколада. В этот сезон года люди особенно ценят тепло и заботу близких. Можно укутаться  в плед, прячась от морозов, а можно одеть варежки и найти интересное занятие. Пресс-служба Мариупольского горсовета предлагает 12 вариантов зимнего досуга в Мариуполе.

«Все они вместе и в отдельности взятые наполнят зимние будни яркими эмоциями», – уверены авторы подборки.

Мариупольцам предлагают посетить каток, прогуляться по Театральной площади, а также посмотреть на замерзшее море. После прогулки по городу можно зайти в кофейню, пообщаться с друзьями или сыграть с ними в настольную игру.

Полный рейтинг выглядит следующим образом:

  • Бесплатный каток под открытым небом на площади Свободы;
  • Новогодняя елка на Театральной площади;
  • Иллюминация вокруг Театральной площади;
  • Места для катания на лыжах и сноубордах;
  • Новогодний утренник, представление или пьеса для всей семьи;
  • Зимнее море, покрытое льдом;
  • Прогулка по городу;
  • Кофейни города, в которых можно согреться горячим шоколадом, кофе или авторским чаем;
  • Игры в снежки или лепка снеговиков;
  • Посещение бани;
  • Чтение книг или встречи с друзьями;
  • Праздничные ярмарки.

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