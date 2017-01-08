Предпринимателей Славянска приглашают на бизнес-стажировку от Министерства торговли США. Новости

По информации Посольства Украины в США, Министерством торговли США был обнародован календарь специальной программы бизнес стажировок SABIT (Speсial American Business Internship Training Program) на 2017 год. Об этом сообщается на сайте Славянского городского совета.

Программа SABIT является специализированной программой консалтинговой помощи, обмена профессиональным опытом и стажировок Министерства торговли США по содействию реализации экономических реформ, поддержки частного сектора и повышения квалификации предприятий и государственных служащих постсоветских стран. Программа была разработана в 1990 году Администрацией США по международной торговле.

«Участие отечественных экспертов, в частности представителей IT, АПК и энергетического секторов будет способствовать расширению их дальнейшей экспертной и инвестиционной привлекательности», - отмечается в сообщении.

Более подробная информация доступна на веб-сайте Министерства торговли США. Также можно обратиться на «горячую линию» поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Славянске по телефону +38 (06262) 3 41 31.