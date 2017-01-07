Музей в с. Прелестное Славянского района. Фоторепортаж. Новости

Фотографиями, сделанными в с. Прелестное, на своей странице в Facebook поделился фотограф Сергей Ковалев.

«Тур выходного дня. Достопримечательности родного края. Музей народной архитектуры, быта и детского творчества в селе Прелестное Славянского района. Комплекс под открытым небом состоит из сельского двора XIX века – ветряной мельницы, дома, амбара, кузницы, колодца, ульев. Основание музея началось в 1983 году. Самыми примечательными в музее являются четырехстенный деревянный, беленый дом с крышей покрытой камышом и ветряная мельница. В 1992 году музей в Прелестном получил статус государственного и стал филиалом Донецкого областного художественного музея», – прокомментировал фотографии автор.

Фото: Facebook Сергея Ковалева