Украина снова будет подавать воду в неподконтрольный Луганск. Главная

Компания «Луганское энергетическое объединение» снова подает электроэнергию на Попаснянский водоканал – в неподконтрольный Украине Луганск и его окрестности будет поставляться вода. Об этом «Громадському радіо» рассказал гендиректор компании «Луганское энергетическое объединение» Владимир Грицай.
Он сообщил, что накануне предприятие получило от водоканала почти 6 млн гривен в счет долга за электроэнергию. До двадцатых чисел января «ЛЭО» отключать водоканал не планирует, хотя долги перед предприятием еще остаются.
«Порядка 128 – 129-ти миллионов – долг Попаснянского водоканала, и 6 зашло, они считают его так сказать покрытием задолженности за сентябрь, насколько я знаю, ну и считаем где-то 122-123 миллиона долг», – рассказал Грицай.
Напомним, ранее Попаснянский водоканал получил 10,5 млн гривен с неподконтрольных районов. В министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц заявили, что это первая оплата после года переговоров.
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