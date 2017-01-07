Как певчие пяти храмов Мариуполя горожан с Рождеством поздравляли (Фото). Новости

В Рождество для мариупольцев на линию вышел праздничный троллейбус, в котором исполнили колядки певчие пяти храмов города.

Троллейбус, украшенный отличительным баннером, выехал на линию в 12:00 из мкр «Восточный» и совершил рейс до ЖМР 17 и обратно.

Входящих пассажиров с Вифлеемской звездой и колокольчиками встречал сводный хор из 15 человек. Поздравляя с Рождеством, певчие на протяжении всего пути исполняли известные колядки, а также рассказывали о празднике.

Как уточнила участница такого необычного колядования, регент Свято-Амвросиевского храма Ирина Пичкур, смысл мероприятия был не только в том, чтобы просто поздравить людей с Рождеством, но и поделиться радостью праздника.

«Я всегда была за такие мероприятия, участвовала в них и некоторые организовывала сама. Поэтому охотно согласилась спеть в троллейбусе. Ведь в этот день хочется радости не только для себя, но и подарить ее другим людям. Что бы тот, кто не смог посетить в этот день храм, восполнил это, услышав красивое пение», – сказала она.

Кроме колядок, пассажиров ожидали еще два сюрприза – организаторы заранее оплатили проезд мариупольцев и каждому вручили сладкий подарок.

Слушатели высказывали удивление и с интересом наблюдали за выступлением молодежи.

«Жаль, что услышать такое повезло только нам. Хотелось бы, чтобы в будущем году подобное мероприятие было более масштабным и для большего числа слушателей», – отметила одна из пассажирок.

Организатором выступил Свято-Покровский храм Левобережного района Мариуполя.

Источник: MRPL.CITY

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