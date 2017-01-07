Самый большой вертеп в Украине установили в Тернополе. Главная

Самый большой вертеп в Украине установили в Тернополе. Сделали это традиционно, к Рождеству, сообщает 24 канал.

Размер вертепа – 20 на 50 метров. Впервые вертеп появился в местном храме еще 9 лет назад. С тех пор его ежегодно дополняют новыми элементами.

Тернопольский вертеп – это целый поселок с домиками, храмом, людьми и зверушками. Фигурки, а их две с половиной сотни, подвижные. Они крутятся и танцуют. Ежегодно персонажей в вертепе становится больше.

Устанавливать самый большой вертеп Украины начали еще 2 недели назад. Все фигурки и подвижные механизмы монахи-францисканцы делают сами. Кое-что приносят и прихожане церкви святых Петра и Павла.

Подобные вертепы есть в разных городах Украины. В частности, в Ужгороде и Мукачево. Однако в Тернополе – самый большой. Поэтому в этом году монахи и руководство церкви решили официально зафиксировать рекорд.

Посмотреть на рождественское чудо в Тернополь ежегодно съезжаются люди со всей Украины. Увидеть вертеп можно в любое время, ведь церковь не будут закрывать.

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