Вакцина от гриппа в Краматорске есть только для прививания медработников и граждан группы риска. Главная

В Краматорск поступила вакцина от гриппа, но так как вакцину в Украину завезли с опозданием, аптеки не успели ее закупить.

Как сообщила директор Краматорского городского филиала ГУ «Донецкий областной лабораторный центр» МОЗ Украины Людмила Хомякова, привиться могут медработники и граждане, относящиеся к группе риска.

«Пациенты, относящиеся к группе риска, могут сделать прививку от гриппа по назначению врача. Для населения вакцин нет», — сказала Людмила Хомякова.

Вакцина распределена по центрам первичной медико-санитарной помощи №1 и №2.

Источник: «Сайт города Краматорска»