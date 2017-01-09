В освобожденных городах Луганщины все большее количество людей нуждаются в помощи, – волонтер. Главная

В освобожденных городах подконтрольной украинской власти территории Луганской области появляется все большее количество людей, нуждающихся в помощи. Об этом в эфире «Громадського радіо» рассказала руководитель фонда «Оберіг роду» Ольга Лашко.

«Людям, которым нужна помощь, постоянно становится больше. Среди подопечных у нас есть детский приют в Лисичанске, там же есть приют малютки с детками до года, которых бросили. Есть многодетные семьи в послевоенных городках, где от трех до семи детей. Есть семьи бойцов и ветеранов АТО, где почти слепой из-за войны отец сам воспитывает троих детей. Есть семья, где мальчик потерял ноги, тяжелые случаи», – отметила она.

Лашко подчеркнула, что, прежде всего, есть желание помогать тем людям, которые сами стремятся что-то сделать. «Мне очень нравится, что все эти семьи сами стараются что-то делать. В основном, это семьи, которые, кроме социальной помощи на деток, работают сами, кто-то хозяйство содержит, огороды. А есть люди, которые не хотят ничего менять, ждут помощи со стороны, что за них кто-то все сделает – с такими мы быстро прощаемся, стараемся не держать иждивенцев. В таком случае только детям что-то конкретное передаем», – подчеркнула она.

Лашко сообщила, что за прошедший год Фонд смог помочь более 100 человек. «И это не раз посылку отправить, а хорошо помочь. Мы смогли закупить уголь маме, которая сама воспитывает семерых детей. Она работает на 1,2 тыс. грн и получает небольшое пособие на детей, но это ничто. У нее хозяйство, огород, но отапливать дом она не может, потому что тонна угля стоит 2 тыс. грн. Малыши днем собирали дрова, чтобы ночью не замерзнуть. Вот мы сейчас закупили уголь, до весны должно хватить», – рассказала Лашко.

«Еще семья есть, где не было окон – вместо них пленки, не было мебели – кроватей, столов, чтобы дети учили уроки. К матери еще сестра переехала, и вот две взрослые женщины и четверо детей спали на двух сетчатых кроватях без матрасов. В доме был пожар, там не было ни обоев, ничего. Нам очень много людей откликнулись на эту семью, когда увидели фотографии. Передали обои, стройматериалы, диван новый, детскую кровать. Вставили окна металлопластиковые, купили два обогревателя. У них сейчас дом похож на дом. Передаем продукты постоянно», – подчеркнула она.

Основатель Фонда благодарна всем, кто откликается на призывы о помощи. «Здесь я кидаю клич через Facebook, когда нужна помощь в упаковке, сортировке, транспорте — много людей откликается. И потом, когда делаем отправки на места, там тоже есть люди. Моя куратор в Лисичанске, где у нас и приют, и дом малютки, и несколько семей — изначально моя подопечная. Она сама сирота, выросла в приюте. Это человек, который настолько мотивирован и заинтересован в том, что он делает, для нее это настолько важно — она сама пережила все это, знает через что приходится проходить людям», — рассказала она.

Однако, по словам Лашко, для помощи детям постоянно нужны продукты питания долгого срока хранения и медикаменты. «Идеально для детей — сухофрукты, мед, орехи, то, что не портится и дает витамины в условиях плохого питания. Детские медикаменты, витамины, мультивитамины. Питание действительно очень сильно хромает, многие детки болеют. Нужны памперсы для взрослых детей, 10-12 лет», — резюмировала она.