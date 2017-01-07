В Краматорске реконструируют три общежития для переселенцев. Главная

Около 350 переселенцев должны получить временное жилье в трех общежитиях в Краматорске, которые реконструируются в рамках грантового проекта Европейского Союза и городского совета. Об этом сообщает телеканал «ДоТБ».

Сейчас подрядчики уже приступили к реконструкции трех общежитий по улицам Шуры Назаренко, Уральской и Рыбинской.

На сегодня работы по реконструкции зданий только начались. Скоро тут должны восстановить водо– и электроснабжение, утеплить фасад, заменить окна и так далее. Работы должны завершиться не позднее апреля.

Предполагается, что для удобства в общежитиях будет проведена перепланировка. Блок будет состоять из двух квартир, санузла и кухни. На первом этаже планируют разместить комнаты для людей с ограниченными возможностями. Также в общежитии должны быть прачечные, комнаты отдыха, детские комнаты. Жилье будет больше напоминать не общежитие, а малосемейки.

Изначально планировалось, что в общежития удастся заселить около 800 человек, однако, уже на этапе работы над проектом выяснилось, что новоселов будет гораздо меньше – около 350.

Кто из переселенцев получит весной жилье, пока неизвестно: порядка его распределения еще нет.

Источник: «ОстроВ»