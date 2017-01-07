Боевики не разрешают провозить с территории Украины более 50 кг продуктов, – ОБСЕ. Главная

Представители незаконных вооруженных формирований не пропускают на подконтрольные им территории более чем 50 кг продуктов на человека. Об этом сообщает пресс-служба СММ ОБСЕ.

Отмечается, что утром 6 января наблюдатели миссии побывали на блокпосте в Марьинке. Здесь представители ОБСЕ видели очередь из 44 гражданских автомобилей и около 50 пешеходов, которые следовали в направлении подконтрольной украинским властям территории, а также 55 гражданских автомобилей, двигавшихся в противоположном направлении.

«Офицер Государственной пограничной службы сообщил наблюдателям, что в соответствии с изменениями и дополнениями к приказу № 415 от 28 ноября 2016 года, суммарный вес товаров, разрешенных к провозу в неподконтрольные правительству районы, увеличен с 50 до 75 кг на одного человека», – отмечается в сообщении.

Также сказано, что на блокпосте «ДНР», расположенном в 17 км к юго-западу от Донецка, члены патруля миссии ОБСЕ «видели очередь из 20 гражданских автомобилей, направлявшихся в подконтрольные правительству районы, и очередь из 32 гражданских автомобилей, двигавшихся в противоположном направлении».

При этом, находившийся там «вооруженный член "ДНР" сообщил членам патруля миссии, что каждому человеку, проезжающему в подконтрольные "ДНР" районы, разрешается провозить продукты, суммарный вес которых не превышает 50 кг».