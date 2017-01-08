В Генштабе объяснили, почему призывают офицеров запаса. Главная

Призывом офицеров запаса, которые прошли подготовку на военных кафедрах в украинских вузах, в ВСУ планируют решить проблему с комплектованием офицерского состава. Об этом рассказал глава Генштаба Виктор Муженко в комментариях изданию «Апостроф».

Сообщается, что призванные в армию офицеры запаса могут быть направлены на несение службы в зону проведения антитеррористической операции после прохождения соответствующей подготовки.

«Ежегодно такие офицерские звания получают 9-10 тысяч человек. Это мощный ресурс, который должен эффективно использоваться», – считает Муженко.

Система подбора офицеров будет направлена на обеспечение боевых частей.

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