Сводка из зоны АТО за 7 января: версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки было осуществлено 72 обстрела украинских позиций, шестеро военнослужащих получили ранения. Об этом сегодня, 8 января, сообщил представитель пресс-центра штаба Антитеррористической операции полковник Леонид Матюхин.

На мариупольском направлении из 122-миллиметровой артиллерии противник вел огонь по Водяному, а из минометов различных калибров – по Марьинке, Павлополю, Широкино и Талаковке. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – по Павлополю, Красногоровке, Марьинке, Гнутово, Староигнатовке, Водяному, Талаковке, Широкино.

На луганском направлении из минометов различных калибров – по Троицкому и Новоалександровке, а из гранатометов и стрелкового оружия по Лобачеву, Новоалександровке, Крымскому, Станице Луганской и Новозвановке.

На донецком направлении – из 82-миллиметровых минометов и вооружения БМП противник обстреливал Троицкое, а из гранатометов и стрелкового оружия – Пески, Авдеевка, Майорск, Новолуганскому и Луганское.

В «ЛНР» заявляют, что в течение 7 января «киевские силовики за прошедшие сутки один раз обстреляли позиции народной милиции ЛНР. Огонь из 120-мм минометов велся по району села Калиново с направления села Новозвановки».

На момент публикации «ДНР» свою версию ситуации не обнародовала.