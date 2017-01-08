ОБСЕ не досчиталась отведенного вооружения на подконтрольной территории Донбасса. Новости

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ продолжает осуществлять мониторинг отвода вооружения, предусмотренного Комплексом мер по выполнению Минских соглашений. Об этом сообщается в последнем отчете Миссии за 6 января, опубликованном 7 января.

За линиями отвода, но за пределами выделенных мест хранения в подконтрольных украинскому правительству районах члены патруля Миссии зафиксировали:

два танка (Т-64) на неподвижных транспортерах недалеко от Константиновки (60 км к северу от Донецка),

два зенитных ракетных комплекса (9К33 «Оса», 210 мм), двигавшихся на запад вблизи пгт Новоайдар (49 км к северу-западу от Луганска).

Наблюдатели зафиксировали наличие вооружения, которое не смогли верифицировать как отведенное, так как условия его хранения не соответствуют критериям, указанным в сообщении от 16 октября 2015 года. В подконтрольных правительству районах СММ отметила, что 7 мест хранения по-прежнему не используются и на них отсутствуют такие единицы вооружения:

51 самоходная гаубица (тридцать три 2А65 «Мста-Б», 152 мм, и восемнадцать 2A36 «Гиацинт-Б», 152 мм);

60 танков (Т-64) (отсутствие которых впервые отмечено 1 февраля, 19 мая, 23 и 27 сентября и 28 октября 2016 года).

Миссия еще раз посетила постоянные места хранения вооружения Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположение которых соответствует линиям отвода. СММ отметила отсутствие:

28 танков (Т-64);

7 минометов (пяти 2Б9M, 82 мм, и двух M-120-15, 120 мм).

СММ еще раз посетила постоянное место хранения вооружения «ЛНР», расположение которого соответствует линиям отвода, и отметила наличие всего ранее зафиксированного там вооружения.

Информация о мониторинге вооружения на территории «ДНР» в отчете не приводится.