Славянск, Краматорск и Николаевка среди лучших фото президента Украины за 2016 год. Новости

На странице в Facebook президент Украины Петр Порошенко традиционно были опубликованы фото самых значимых для страны событий в прошедшем году.

Наряду с важными дипломатическими встречами, саммитами и визитами в другие государства – восстановление Донбасса, развитие отечественной промышленности и благотворительность.

Среди 258 опубликованных фото гаранта есть снимки из Славянска, Краматорска и Николаевки Донецкой области.

Петр Порошенко общается с жителями города Николаевка, который пострадал от обстрелов в июле 2014 года. В 2015 году на проведение строительных работ по восстановлению подъезда фактически направлено 6,2 млн грн субвенции из государственного бюджета на восстановление инфраструктуры Донецкой области. 28 марта 2016, Фото Николая Лазаренко

Президент с сотрудниками патрульной полиции Краматорска и Славянска после принятия ими присяги. Краматорск, 14 мая 2016 года. Фото Михаила Палинчака

С жителями Краматорска после торжественной церемонии принесения присяги сотрудниками патрульной полиции. Краматорск, Украина, 14 мая 2016 года. Фото Михаила Палинчака

Президент на горе Карачун во вторую годовщину освобождения Славянска 5 июля 2016 года. Фото Михаила Палинчака

Президент выступает с речью на торжественных мероприятиях по случаю второй годовщины освобождения Славянска и Краматорска. Славянск, 5 июля 2016 года. Фото Михаила Палинчака

Вертолет с президентом Украины на борту садится на гору Карачун, где состоится церемония запуска работы восстановленной телерадиопередавальной станции, 5 декабря 2016 года. Фото Михаила Палинчака

Президент почтил память погибших воинов АТО и возложил цветы к памятному знаку украинским героям на горе Карачун, 5 декабря 2016 года. Фото Михаила Палинчака

Во время рабочей поездки в Донецкую область Петр Порошенко осмотрел ход восстановительных работ мостового перехода через реку Казенный Торец Славянского района Донецкой области, на автомобильной дороге общего пользования государственного значения М-03 Киев – Харьков – Довжанский вблизи поселка Семеновка, 5 декабря 2016 года. Фото Михаила Палинчака

Источник: Деловой Славянск