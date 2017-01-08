В Мариуполе 14-летний подросток пытался повеситься в первый же день пребывания в соццентре. Главная

7 января в Мариуполе 14-летний воспитанник центра реабилитации совершил попытку суицида. Ребенок был спасен сотрудниками центра, мальчика доставили в больницу. Об этом сегодня, 8 января, сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

Сообщение о происшествии поступило в полицию около 16:00 от воспитателя детского реабилитационного центра. Мужчина увидел, что парень накинул на шею шнурок, и поспешил на спасение. Как оказалось позже, подросток снял шнурки со своей обуви.

Бригадой «скорой помощи» ребенок был доставлен в мариупольскую больницу. На место выехали следственно-оперативная группа и начальник отдела ювенальной превенции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

Пострадавший – житель Киевской области, где он жил вместе с мамой в социальном общежитии.

Предварительно установлено, что юноша был направлен в центр реабилитации по заявлению матери. Ребенок прибыл в Мариуполь 7 января.

В настоящее время парень находится под контролем врачей. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. С подростком работают сотрудники отдела ювенальной превенции полиции Донецкой области и психологи. Под пристальным наблюдением специалистов парень будет находиться следующие несколько дней.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и выясняют причины, которые толкнули парня на этот шаг.

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