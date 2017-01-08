Фонд «Возрождение» не разделяет позицию своего партнера Пинчука по ситуации на Донбассе. Официальное заявление. Новости

Фонд «Возрождение» не разделяет позицию своего партнера Пинчука по ситуации на Донбассе. Официальное заявление

08.01.17 12:44 dnews.dn.ua Новости 16

Фонд «Возрождение» не разделяет позицию своего партнера Пинчука по ситуации на Донбассе. Официальное заявление

Международный фонд «Возрождение» («Відродження») не разделяет позицию своего партнера Виктором Пинчуком по урегулированию конфликта на Донбассе, которая изложена в его статье «Ukraine Must Make Painful Compromises for Peace With Russia», обнародованной в газете Wall Street Journal от 29 декабря 2016 года. Об этом говорится в заявлении Фонда, распространенном 7 января.

«Международный фонд "Возрождение" с уважением относится ко всем публичным попыткам найти пути решения военного конфликта, вызванного агрессией Российской Федерации. Фонд поддерживает общественные организации, независимых экспертов, волонтеров, переселенцев, усилия которых направлены на восстановление мира, стабильности и обеспечения фундаментальных прав человека в зоне конфликта на Востоке Украины…В то же время, мы не разделяем позицию, изложенную Виктором Пинчуком в его статье Ukraine Must Make Painful Compromises for Peace With Russia, обнародованной в газете Wall Street Journal от 29 декабря 2016 года», – констатируется в заявлении.

Отмечается, что Виктор Пинчук является основателем благотворительного фонда его имени, партнером которого в нескольких проектах является фонд «Возрождение», в частности, поддерживая участие ведущих украинских экспертов в ежегодных конференциях «Ялтинской европейской стратегии» и участие новых политиков с межфракционного объединения еврооптимист в «Украинских завтраках» во время ежегодного Всемирного экономического форума в Давосе.

Исходя из широкого общественного резонанса, который приобрели некоторые тезисы господина Виктора Пинчука в указанной статье, Фонд заявляет следующее:

  • мы не разделяем мнение о том, что ради достижения мира Украина должна отказаться от своего стратегического курса на европейскую и евроатлантической интеграции, или снять с повестки дня стратегические цели, которые поддерживаются большинством общества и зафиксированы в украинском законодательстве;
  • несмотря на кризисные явления, которые испытывает Европейский Союз как интеграционный проект, и недостаток ясности с конечным форматом интеграции Украины в Европу, именно европейские нормы и ценности выступают тем необходимым ориентиром, без которого трудно рассчитывать на успех жизненно важных трансформаций в Украине. Отказ от вектора интеграции с ЕС и НАТО не решит ни одной проблемы в отношениях с Москвой (ведь Украина была официально «внеблоковой» на момент аннексии Крыма), зато окончательно деморализует украинское общество и подорвет доверие к Украине за рубежом как к стране, которая не имеет устойчивых ориентиров собственного развития и руководствуется конъюнктурой и страхами в определени своего исторического пути;
  • мы не считаем, что вынесение «за скобки» вопросов Крыма и реинтеграции оккупированного Донбасса на условиях России (а это произойдет в результате предлагаемых «псевдовыборов») сделает Украину жизнеспособным государством. Наоборот, приняв такие условия, Украина неизбежно пойдет путем Боснии и Герцеговины и станет лишь номинально целостной страной, дальнейшая фрагментация которой будет лишь вопросом времени. Отказ же от борьбы за Крым будет означать предательство не только крымских украинцев, но и целого народа – крымских татар, которые страдают от бесправия в условиях оккупации;

Не разделяя положения, изложенные в упомянутой статье, при этом Фонд продолжает выполнять свои партнерские обязательства в проектах, которые мы осуществляем совместно с Фондом Виктора Пинчука. «В частности, в январе мы поддерживаем посещение группой украинских политиков, чиновников, независимых экспертов и интеллектуалов "Украинского завтрака" в рамках Экономического Форума в Давосе. Мы надеемся, что поддерживаемые нами участники смогут воспользоваться предложенным им международной площадкой, чтобы донести свои позиции до мировых и европейских лидеров, которые соберутся в Давосе», – отмечается в заявлении.

Резюмируется, что Международный фонд «Возрождение» оставляет за собой право определяться относительно дальнейших планов сотрудничества с Фондом Виктора Пинчука, как и с другими партнерами Фонда, при условии соблюдения общих и программных приоритетов.

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