В Донецке на детской площадке разорвалась граната. Останки тела убрали лишь к полуночи. Новости

6 января в 19:30 по местному времени в Донецке на детской площадке возле дома по проспекту Панфилова произошел взрыв. В результате взрыва погиб мужчина. Об этом в социальных сетях сообщают местные жители.

«Возле дома № 75 по Панфилова бахнуло на детской площадке», «Звук был очень громкий, сработала сигналка на машинах», «Кировский район, что там у вас случилось, слышали мощный взрыв», «Там у человека в руках граната взорвалась, как сказали полицейские, я там понятым был», – сообщали пользователи социальных сетей.

Также очевидцы написали, что на детской площадке долго не будут теперь гулять малыши, после взрыва по ней раскидало фрагменты тела мужчины, который находился в состоянии алкогольного опьянения. По данным местных жителей, подрывник – представитель НВФ*.

«Кровавое месиво, разорвало», «Отслужился, меньше пить надо», «Хорошо что детей не было, как подумаю, что они могли пострадать», – писали возмущенные дончане добавляя, что остатки тела убрали с детской площадки только к полуночи.

*Сокращения: НВФ – незаконные вооруженные формирования

Источник: Вчасно

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