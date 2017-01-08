На трассе «Красногоровка – Старомихайловка» обнаружен труп девушки, погибшей в результате обстрела. Новости

Сегодня, 8 января, в город Красногоровку (Марьинский р-н, Донецкая обл.) военные доставили труп девушки, которая погибла на трассе «Красногоровка – Старомихайловка» в результате минометного обстрела. Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник Главного управления Национальной полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.

«Для боевиков "ДНР" ничего нет святого. Даже в рождественские дни они не гнушаются убивать мирных жителей Донбасса. Сегодня (8 января, – прим.) утром военными в Красногоровку был доставлен труп девушки с осколочным ранением ноги, который был обнаружен еще 5 января на автодороге "Красногоровка – Старомихайловка". Только сегодня удалось тело вывезти. Вероятно, погибла 5 января в результате минометного обстрела боевиками "ДНР" подконтрольной Украине территории. На вид девушке 25 лет, ее личность устанавливается», – написал Аброськин.

Отметим, что Красногоровка относится к подконтрольной украинской власти территории, пос. Старомихайловка – к неподконтрольной.

Фото: Facebook / Вячеслав Аброськин