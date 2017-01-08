Рождество в Святогорской Лавре (Фото). Новости

Праздник Рождества Святогорская Лавра (Святогорск, Славянский р-н, Донецкая обл.) встречала за ночной службой. В ночь с 6 на 7 января Святогорский наместник митрополит Арсений возглавил праздничное всенощное бдение и Божественную литургию. Об этом сегодня, 8 января, сообщает пресс-служба Свято-Успенской Святогорской Лавры.

Накануне Рождества Христова в 23:30 в соборе прошло причащение, а с 23:45 ― праздничное всенощное бдение, которое закончилось около 4 утра 7 января. «Далее следовали чтения 3-го и 6-го часов, и была отслужена Божественная литургия. По окончании торжественного ночного богослужения владыка митрополит обратился к присутствующим с проповедью. Поздравил всех присутствующих с наступившим Светлым праздником Рождества Христова и похвалил всех, кто встретил это одно из главных событий Евангельской истории в храме за Божественной литургией, кто эту ночь провел в молитве», – отмечают в пресс-службе.

Затем все присутствующие были приглашены на трапезу, а также на 12:00 7 января ― в актовый зал, для поздравления колядками Святогорского архиерея.

Фото пресс-службы Свято-Успенской Святогорской Лавры