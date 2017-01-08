Аутентичное Рождество в поселении лемков на Донеьчине (Фото, Видео). Главная

В село Звановка Бахмутского района Донецкой области на протяжении почти 30 лет съезжаются туристы для того, чтоб увидеть и отпраздновать Рождество по-лемковски. В 1951 году население села Лисковатое Дрогобычской области, оказавшегося на границе с Польшей, было насильно переселено в Звановку. Потомки лемков сохранили культуру и традиции, здесь аутентично отмечают многие праздники.

В этот раз поселение посетили переселенцы и активисты Константиновки, Бахмута (до переименования Артемовск), Краматорска. Первой остановкой культурно-просветительской экспедиции стал самый большой на Востоке Украины Греко-католический храм, который в 1991 году начали строить жители села. Туристы послушали службу, увидели вертеп в исполнении воспитанников Звановского дома культуры.

Это село знаменито еще и тем, что там три дня в середине XIX столетия гостил царь Александр со своей семье. В память об этом создана медная табличка, которая хранится в местной церкви. В этой же церкви в свое время крестился известный писатель, автор знаменитой сказки «Лягушка-путешественница» Всеволод Гаршин.

Но главное действо развернулось в доме гостеприимного Андрея Тымчака. Сначала посетителям продемонстрировали вертеп, написанный по его сценарию. А после они прослушали увлекательную лекцию о дохристианском периоде истории, когда формировались традиции.

Источник: Знамя индустрии