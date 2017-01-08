В Бахмуте грипп резко пошел на спад. Инфографика. Новости

За последнюю неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом на территории Бахмута (до пеерименования Артемовск) и района снизилась почти вдвое – 446 случаев против 999 на предыдущей неделе. Об этом 5 января сообщили в Центре первичной медико-санитарной помощи Бахмутского городского совета Донецкой области.

Количество заболеваний гриппом снизилась с 35,3% до 17,3%. «Это связано, в первую очередь, с началом школьных каникул и разъединение детей, а во-вторых с праздничными днями», – констатировали в ЦПМСП.