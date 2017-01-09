В Святогорской Лавре пройдет Рождественский фестиваль колядок с участием церковных хоров (Фото). Главная

12 января в Свято-Успенской Святогорской Лавре (Святогорск, Славянский р-н, Донецкая обл.) состоится Рождественский фестиваль колядок. Об этом сообщает пресс-служба Лавры.

«По сложившейся в обители хорошей и доброй традиции в дни попразднества Рождества Христова во Святых Горах проводится Рождественский фестиваль колядок – особых праздничных песнопений, прославляющих родившегося в мир Христа-Спасителя. В этом фестивале принимают участие братия Святогорской Лавры, а также ее многочисленные гости, стекающиеся сюда в эти дни для славословия Богомладенца Христа и Его Пречистой Матери, которой посвящена эта древняя монашеская обитель», – отмечают в пресс-службе.

12 января будет совершена божественная литургия в Свято-Успенском соборе, которую возглавит ее наместник, митрополит Святогорский Арсений. По ее окончании начнется первая часть Рождественского фестиваля колядок. «Многими творческими коллективами и церковными хорами будут возноситься хвалебные пения родившемуся в мир Христу-Спасителю и Деве Богородице под сводами главного собора Святогорья», – говорится в сообщении.

Вторая часть фестиваля пройдет в актовом зале Святогорской Лавры, где ученики воскресных школ и творческие коллективы выступят с праздничными представлениями, посвященными Светлому Христову Рождеству.

Все участники Рождественского фестиваля колядок получат подарки из рук наместника Святогорской обители, а также архиерейское благословение.

Как проходит фестиваль – в отчете мероприятия от 9 января 2015 года:

Фото пресс-службы Свято-Успенской Святогорской Лавры