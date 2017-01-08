Общественников Донбасса зовут в Киев на тренинг по информационной безопасности. Прием за счет организаторов. Новости

В январе – марте Форум неполитических организаций (НПО) в Украине при поддержке Посольства Великобритании проводит комплекс тренингов для развития потенциала НПО, эффективного управления и содействия примирению в обществе. Тренинги пройдут в Киеве, Краматорске и Мариуполе.

Тренинг «Информационные технологии и информационная безопасность НПО» состоится 31 января в Киеве. В течение обучения участники будут изучать:

основы оценки рисков: как понять от чего нужно защищаться;

из чего состоит цифровая безопасность организации;

как защитить электронную почту, соцсети, файлообменники и другие учетные записи;

как защитить данные на устройствах (компьютеры, смартфоны);

как защитить коммуникации (мессенджеры, мобильная связь и т.д.).

Принять участие в тренинге могут:

сотрудники местных неправительственных организаций (НПО), которые работают с последствиями конфликта в Украине;

сотрудники местных НПО в Донецкой и Луганской областях;

сотрудники местных НПО, которые действовали на востоке Украины и перенесли свою деятельность в другие регионы.

Проживание, питание и проезд участников тренингов оплачиваются организаторами.

Чтобы принять участие в тренинге в Киеве, необходимо заполнить онлайн-форму – до 23 января 2017 года.

По любым вопросам обращайтесь к координатору проекта Евгении Мазуренко (emazurenko@ngoforum.org.ua).

Источник: Громадський простір