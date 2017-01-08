Луганск: Рождественское богослужение и молитва о мире (Фото). Главная

В Рождественскую ночь с 6 на 7 января митрополит Луганский и Алчевский Митрофан совершил Божественную литургию свт Иоанна Златоуста в Свято-Петропавловском кафедральном соборе Луганска. Об этом сообщает пресс-служба Луганской епархии Украинской православной церкви.

«На сугубой ектении, во время богослужения, были провозглашены особые прошения, а затем прочитана молитва о мире в Отечестве нашем… За богослужением было зачитано Рождественские послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла», – говорится в релизе.

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