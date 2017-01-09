В Славянске показали руины конторы Дзевульского и Лянге с высоты птичьего полета (Видео). Новости

Дрон Славянского краеведческого музея продолжает снимать территорию города и его окрестностей с высоты птичьего полета. В этот раз активисты показали одну из исторических достопримечательностей Славянска – контору Дзевульского и Лянге.

«Бывшее управление Фабрики Дзевульського и Лянге, из которого в конце XIX века началось развитие керамического промысла на Славянщине. Без преувеличения – здание имеет историческое значение для города. Вместе с тем, фабрика не стала жертвой недавних боевых действий, а вот от человеческого равнодушия – пострадала изрядно», – отмечают участники проекта «Музей открыто на ремонт».

После продолжительных дискуссий здание конторы Дзевульского и Лянге весной 2016 года было передано в коммунальную собственность города. На данный момент оно находится на балансе отдела культуры Славянска.

Напомним, исследовательский проект «Музей открыт на ремонт» (финансируется Агентством США по международному развитию) продлится с ноября 2016 по март 2017 года в Славянском и Лисичанском краеведческих музеях. К работе музея привлечены кураторы, обновлена материально-техническая база, проведено обучение музейных работников, разработана коммуникационная концепция для каждого музея. Результатом проекта станут выставки, ряд образовательных мероприятий для музейщиков и посетителей, а также методологические рекомендации для дальнейшего развития музеев.

Источник: Деловой Славянск

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