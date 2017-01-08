Под Славянском действует музей под открытым небом о быте предков (Фото). Новости

В селе Прелестное Славянского района Донецкой области работает Музей народной архитектуры, быта и детского творчества. Это комплекс под открытым небом, который состоит из сельского двора XIX века – мельницы, дома, амбара, кузницы, колодца, ульев. Наиболее показательные экспозиции – четырехстенный деревянный, выбеленный дом с крышей, покрытый камышом, и мельница.

Основание музея началось в 1983 году, в 1992 году учреждение получило статус государственного и стало филиалом Донецкого областного художественного музея.