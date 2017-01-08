Вступили в силу Правила этики полицейских: нельзя материться, курить, снимать жетон, с задержанным нужно говорить на понятном языке. Новости

6 января вступил в силу приказ МВД Украины № 1179 от 9 ноября 2016 года, которым утверждены Правила этичного поведения полицейских.

«Эти Правила распространяются на всех полицейских, которые проходят службу в Национальной полиции Украины. Соблюдение требований этих Правил является обязанностью для каждого полицейского независимо от занимаемой должности, специального звания и местонахождение», – говорится в документе.

Согласно Правил, при исполнении служебных обязанностей полицейский, в частности, должен:

уважать и не нарушать права и свободы человека, к которым, в частности, относятся права: на свободу и личную неприкосновенность, неприкосновенность жилища, на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений, на мирные собрания, на свободу передвижения, свободный выбор места жительства и др.;

проявлять уважение к достоинству каждого человека, справедливо и беспристрастно относиться к каждому, несмотря на национальную принадлежность, язык, политические или иные убеждения, имущественное положение, место проживания, сексуальную ориентацию и пр.;

вести себя сдержанно, дружелюбно, открыто, внимательно и вежливо, вызывая у населения уважение к полиции и готовность сотрудничать;

контролировать свое поведение, чувства и эмоции, не позволяя личным симпатиям или антипатиями, неприязни, недоброму настроению или дружеским чувствам влиять на принятие решений и служебное поведение;

соблюдать нормы деловой речи, не допускать использования ненормативной лексики.

При исполнении служебных обязанностей полицейскому, в частности, запрещено:

способствовать, осуществлять, подстрекать или терпимо относиться к любым формам пыток, жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания;

использовать любые предметы, на которых изображена символика политических партий, и осуществлять политическую деятельность, высказывать личное отношение к деятельности политических партий при исполнении служебных полномочий, а также использовать служебные полномочия в политических или личных целях;

снимать с униформы или скрывать нагрудный знак (жетон), а также любым другим образом препятствовать прочтению информации на нем или фиксированию с помощью технических средств, кроме случаев, когда полицейский выполняет служебные обязанности в режиме секретности;

употреблять табачные изделия во время непосредственного выполнения служебных обязанностей и в неустановленном месте.

По отношению к задержанному лицу полицейский обязан объяснить «на понятном ему языке основания для задержания и права задержанного, предоставить возможность с момента задержания защищать себя лично и пользоваться правовой помощью защитника, а также сообщить о факте задержания третьему лицу, которое должен выбрать задержанный». Также полицейский не должен подвергать пыткам задержанных лиц, допускать жестокое, бесчеловечное или унижающее человеческое достоинство, отношение к ним.