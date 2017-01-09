Ответственность за гуманитарную помощь на неподконтрольной территории лежит на самопровозглашенных властях, – УКГВ ООН. Новости

Самопровозглашенные власти «ДНР» и «ЛНР» ограничивают работу международных гуманитарных миссий. Об этом в интервью «УНИАН» сообщил заместитель главы Управления по координации гуманитарных вопросов ООН (УКГВ ООН) Надир Минбашиев.

Он пояснил, как действуют миссии на подконтрольных территориях Донбасса. «На местах существуют координационные механизмы гуманитарных организаций. Координация разделена на кластеры (группы). Например, есть группы, которые обсуждают вопросы здравоохранения, есть группы, которые обсуждают вопросы жилья – его восстановления, ремонта и так далее… Все гуманитарные организации, которые занимаются конкретным родом программ, собираются вместе и обсуждают нужды, ресурсы, категории людей, которым они могут помочь (инвалиды, пенсионеры, многодетные семьи). И в этих встречах обычно участвуют местные власти тоже. На некоторых из таких групп местные власти даже сопредседательствуют, чтобы быть в курсе того, что делают гуманитарные миссии», – отметил Минбашиев.

В основном, кластер-координаторы находятся в Киеве, «только недавно мы приняли решение, чтобы они переместились ближе – на восток, туда, где, собственно, и есть нужды».

Минбашиев также определил зоны ответственности местных властей по гуманитарной ситуации в регионах: «За подконтрольные Украине территории ответственность лежит, конечно, на местных украинских властях. А на неподконтрольной территории, согласно международному гуманитарному праву, де-факто, на самопровозглашенных».

Он уточнил, что на неподконтрольной территории также проводятся заседания групп гуманитарных миссий, но без участия самопровозглашенных властей. «Там, соответственно, тоже проходят такие встречи. Но они проходят без участия самопровозглашенных властей, они не принимают в этом участия. Если есть такая необходимость, с ними [представители международных гуманитарных миссий] встречаются отдельно», – сказал Минбашиев.

Он констатировал, что на неподконтрольной украинской власти территории «есть очень серьезные ограничения на деятельность международных организаций». «Во-первых, пускают не все международные организации. Работать в Луганске и в Донецке имеют право две-три международных организации, то есть, совсем мало. Во-вторых, пускают не везде. Сейчас по Донецку – они называют это аккредитацией – разрешается работать только Международному Комитету Красного Креста, международной организации People in Need ("Человек в беде"), одной маленькой медицинской организации, которую они совсем недавно аккредитовали, и нескольким местным организациям», – детализировал зампредседателя УКГВ ООН.

«В Луганске и Донецке, среди де-факто властей, имеются структуры, которые тоже занимаются координацией гуманитарных вопросов. Там есть так называемые аккредитационные комитеты. Они должны аккумулировать все нужды с мест и потом этой информацией делиться с аккредитованными международными организациями, распределять помощь, которую они получают из других источников, и потом, в принципе, говорить, что осталось, что не покрыли, что можно покрыть из местного "бюджета", который там у них собирается по разным отраслям», – продолжил Минбашиев.

При этом по факту международные миссии в большей части самостоятельно собирают информацию о нуждах, основываясь на словах населения.

«Организации, которые бывают на местах [на неподконтрольных Украине территориях], которые там работают и раздают гуманитарную помощь, имеют возможность общаться с людьми. Поэтому, допустим, когда они завозят стройматериалы для восстановления разрушенного жилья, люди могут сказать, мол, нужен еще уголь, нечем топить. И представители гуманитарных миссий записывают – нужен еще уголь. Спрашивают: а сколько вас там нуждается в угле? И записывают ответ. Приблизительно таким образом все происходит», – пояснил зампредседателя УКГВ ООН.

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