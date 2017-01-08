На Луганщине будут судить участкового, который обманом завладел квартирой знакомого . Новости

Прокуратура Луганской области разоблачила преступную схему завладения чужим имуществом, которую возглавлял бывший сотрудник милиции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что в сентябре 2014 года между сотрудником милиции города Старобельска и одним из местных жителей сложились доверительные отношения, при которых милиционер решил завладеть жильем человека.

«Участковый с подельником получили решение районного суда, взяв письменную доверенность от имени 41-летнего мужчины на проведение необходимых действий по решению вопроса наследства. При этом законному владельцу о наличии решения суда не сообщали, а под предлогом оформления права собственности на наследство продолжали получать от доверчивого гражданина подписи под заранее подготовленными документами. Среди документов, предоставленных на подпись, были долговая расписка на сумму 65 тыс. грн и заявление о проведении судебного заседания без его участия и признания долга перед мошенником», – сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Таким образом, в результате своих действий преступники получили законные права на имущество мужчины, причинив последнему материальный ущерб на сумму почти 190 тыс. грн.

Следственным отделом прокуратуры Луганской области собраны неопровержимые доказательства преступной деятельности мошенников. В настоящее время обвинительный акт в уголовном производстве по факту мошеннических действий, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 190 УК Украины) направлен в суд.

Санкция ч. 3 ст. 190 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.