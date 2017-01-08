В первую неделю нового года в селах Доброполья родились два малыша. Новости

В первую неделю нового года в Добропольском районе Донецкой области родилось двое младенцев. Об этом сегодня, 8 января, сообщили в пресс-службе Добропольского районного совета.

Уточняется, что малыши родились в семье Курпиль из села Вольное и семье Несукай из села Зеленое.

Читайте также: