В первую неделю нового года в селах Доброполья родились два малыша. Новости

В первую неделю нового года в Добропольском районе Донецкой области родилось двое младенцев. Об этом сегодня, 8 января, сообщили в пресс-службе Добропольского районного совета.
Уточняется, что малыши родились в семье Курпиль из села Вольное и семье Несукай из села Зеленое.
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