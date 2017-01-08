В Москве бывший боевик «ДНР» убил соседа, ранил полицейских, обстрелял детскую площадку (Видео). Главная

Сегодня, 8 января, на юго-востоке Москвы бывший участник НВФ «ДНР» 26-летний Сергей Остапенко открыл огонь по детской площадке, расстрелял соседа, ранил полицейских, а затем застрелился сам. Об этом сообщает российский телеканал «Рен ТВ».

Инцидент произошел утром: сначала на улице Васильцовский Остапенко стрелял на детской площадке и хладнокровно расстрелял своего соседа. Затем он открыл стрельбу по полицейским, которые его пытались задержать на улице Федора Полетова.

Камера наблюдения сняла, как убийца обстрелял полицейских, а также запечатлела последние секунды жизни стрелка. Он несколько раз перезаряжает оружие и стреляет в сотрудников правоохранительных органов, затем стреляет в себя.

«Происходящее на видео напоминает гангстерский фильм. Окруженный со всех сторон преступник, понимая, что в его ружье остался последний патрон, совершает роковое для себя действие», – указывает «Рен ТВ».

В результате происшествия на улице Федора Полетова ранения получили двое полицейских, стрелок скончался на месте.

«Мужчина, убивший соседа на юго-востоке Москвы и обстрелявший полицейских, по некоторым данным, ездил воевать в Донбасс в качестве добровольца. Как стало известно Рен ТВ, Сергей О. провел среди ополченцев 5 месяцев. По некоторой информации он был сначала бойцом, а позднее инструктором», – отмечает телеканал.

Мотивы преступления устанавливают следователи и криминалисты. Уже известно, что Остапенко серьезно увлекался огнестрельным оружием, страйкболом и выступал на соревнованиях. На своих страницах в социальных сетях он даже выкладывал грамоты, которые получал в первенствах по стрельбе. Также в соцсетях он опубликовал пост о кодексе стрелка.

На протяжении почти года Остапенко работал инструктором в стрелковом клубе, однако 3 месяца назад его уволили. СМИ указывают, что он был уволен из-за постоянной рассеянности. Однако бывший начальник охарактеризовал его позитивным и положительным человеком. Он отметил, что договор расторгли без скандалов. «Последний раз я его видел 22 декабря. Ничего подозрительного я не заметил. Я не знаю, что с человеком могло такого произойти, чтобы он пошел на убийство», – рассказал управляющий клуба «Калибр».

Также известно, что девушка преступника испытывала финансовые трудности и ее родителям пришлось взять кредит, чтобы пара сыграла свадьбу. При этом недавно жена ушла от Сергея и не находилась в Москве, когда он вышел на улицу с ружьем.

*Сокращения: НВФ – незаконные вооруженные формирования