Рынок недвижимости Горловки: квартиры от 1 тыс. до 15 тыс. долларов. Новости

В Горловке (НКТ*, Донецкая обл.), несмотря на военные действия, все же продается недвижимость. К примеру, двухкомнатную квартиру в центре можно купить за 6 тыс. долларов. Чуть получше, с ремонтом и мебелью отдают за 9 – 10 тыс. долларов. Такая же цена и трехкомнатных квартир в Центрально-городском районе.

В отдаленных районах, естественно, цена еще дешевле. Но, как отмечают местные риэлторы, жилье спросом пользуется, при условии, что цена адекватная.

Но можно купить и совсем дешево, за 2,5 тыс. долларов. В таком случае не будет ремонта или будут большие долги.

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория

Источник: GorlovkaUA

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