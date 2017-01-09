При начислении пенсии снова учитывается зарплата за весь период страхового стажа. Новости

Для исчисления пенсии снова учитывается заработная плата (доход) за весь период страхового стажа, начиная с 1 июля 2000 года. То есть теперь восстановлена редакция ст. 40 Закона Украины от 09.07.2003 N1058-IV «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», которая существовала до 1 января 2016 года (на основании изменений, внесенных Законом Украины от 29.03.2016 № 1043-VIII «О внесении изменения в статью 40 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" относительно порядка определения заработной платы для исчисления пенсии»). Об этом сообщает управление Пенсионного фонда Украины в Краматорске Донецкой области.

По желанию пенсионера и при условии подтверждения справки о заработной плате первичными документами или в случае, если страховой стаж, начиная с 1 июля 2000 года, составляет менее 60 месяцев, для исчисления пенсии также учитывается заработная плата (доход) за любые 60 календарных месяцев страхового стажа подряд по 30 июня 2000 года независимо от перерывов.

Соответствующие изменения в законодательстве и возможность предоставления заработной платы за 60 месяцев до 1 июля 2000 года позволили увеличить размер пенсионного обеспечения тем лицам, которые не имели высокой заработной платы после 2000 года.

Справка о заработной плате выдается согласно установленной форме на основании лицевых счетов, платежных ведомостей и других документов о начисленной и уплаченной заработной плате предприятием, учреждением или организацией, с указанием в ней названий первичных документов, на основании которых она выдана, их местонахождение и адреса, за которой можно провести проверку соответствия содержания справки первичным документам. Если такие предприятия, учреждения, организации ликвидированы или прекратили свое существование по другим причинам, то справки о заработной плате выдаются правопреемником этих предприятий, учреждений или организаций или архивными учреждениями.

А это значит, что в связи с необходимостью подтверждения первичными документами сведений о заработной плате, которые предоставляются для назначения (перерасчета) пенсий, большое значение имеет соблюдение работодателями требований по сохранению архивных документов и порядка их передачи в архивные учреждения в случае ликвидации, банкротства, реорганизации предприятий, учреждений и организаций.

«Учитывая указанное, обращаемся к руководителям предприятий, учреждений, организаций, а также лиц, исполняющих их обязанности, и призываем позаботиться о будущем пенсионном обеспечении работников, обеспечив надлежащее хранение первичных документов о стаже, начисленной и выплаченной заработной плате и, при необходимости, своевременную их передачу в архивные учреждения. И подчеркиваем, что несоблюдение этих требований нарушает права граждан на получение ими надлежащего пенсионного обеспечения», – говорится в сообщении.