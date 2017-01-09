Новая стоимость пенсионного сбора при первой регистрации авто. Главная

С 1 января года изменилась стоимость сбора на обязательное государственное пенсионное страхование при первой государственной регистрации транспортного средства. Такие перемены связаны с установлением в соответствии с Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2017 год» нового прожиточного минимума для трудоспособных лиц на уровне 1600 грн, на основе которого рассчитывается ставка упомянутого сбора. Об этом сообщает отдел связей с общественностью Регионального сервисного центра МВД в Луганской области.

Так, при определении суммы сбора на обязательное государственное пенсионное страхование при первой государственной регистрации транспортных средств следует применять такие расчеты в зависимости от стоимости легкового автомобиля:

не превышает или равна 264 тыс. грн – оплачивается 3%;

более чем 264 тыс. грн или равна 464 тыс. грн – 4%;

более чем 464 тыс. грн – 5%.

Напомним, что согласно п.8 ст. 4 ЗУ «О сборе на обязательное государственное пенсионное страхование» установлены следующие ставки сбора во время первой государственной регистрации легковых автомобилей: