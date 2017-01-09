Переселенцы в Никополе готовы были ложиться под краны. Люди отбили электрогенератор для модульного городка. Главная

6 января переселенцы из модульного городка в Никополе (Днепропетровская обл.), где сейчас проживает около 150 человек, вышли на стихийный протест против коммунальщиков. Об этом сообщил один из общественных активистов Никополя Александр Тихон.

По его данным, коммунальная техника прибыла в город, чтобы забрать генераторную аварийную подстанцию, переданную в свое время немецкой стороной на случай аварийных отключений электроснабжения в модулях, передает «Радио Свобода».

Как рассказал Тихон, жители модульного городка заблокировали доступ коммунальщиков к генератору и не давали его вывозить.

«В этом отопительном сезоне в Никополе состоялась децентрализация систем отопления: из-за дороговизны жилые дома и учреждения переведены на автономное электрическое отопление, поэтому городские электросети не выдерживают, происходят аварийные отключения больниц, детсадов, жилых массивов. Мы понимаем, что генератор модульного городка может быть использован для отопления больниц и т.д., но почему просчеты городской власти, которая не подготовилась как следует к зиме, должны решать за счет переселенцев? Этот генератор был передан немецкой стороной именно для нужд модульного городка. Люди готовы были ложиться под кран, объявили городской власти о своем протесте», – пояснил он.

По словам представителей коммунальных служб Никополя, генераторная подстанция нужна для обеспечения некоторых учреждений и районов города электроэнергией на время аварийных ситуаций. По их данным, генератор был передан немецкой стороной именно городскому совету Никополя и находится на ее балансе.

Противостояние между жителями городка и коммунальщиками завершилось вечером: коммунальщики развернули технику и отказались от планов относительно генератора.

Отметим, что в нынешнем отопительном сезоне из-за подорожания газа Никополь полностью отказался от централизованного отопления жилищного фонда, перейдя на индивидуальное электрическое отопление. Теперь сети электроснабжения не выдерживают нагрузки.

В декабре жители Никополя перекрывали трассу, протестуя против перебоев с поставками электроэнергии и возлагая вину на городские власти. В мэрии тогда признали проблему и отмечали, что «аварийная бригада в работе».