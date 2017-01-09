Работы детей из Курахово экспонировались в Верховной Раде. За это их наградили «пятигривенниками» (Фото). Главная

Работы воспитанников студии изобразительного искусства «Радуга» из Курахово (Донецкая обл.) приняли участие в выставке детского творчества из зоны АТО «Украина глазами детского сердца», которая состоялась в помещении Верховной Рады Украины с 5 декабря по 17 декабря 2016 года. Об этом сообщили в Кураховском городском совете

«По итогам выставки Кураховский городской центр культуры и руководитель студии М. И. Геращенко отмечены благодарностями Аппарата Верховной Рады Украины», – отметили в мэрии.

Участники студии – Петренко Екатерина, Сарвина Юлиана, Плотник Елизавета и Гребенюк Диана – получили дипломы и коллекционные монеты «5 гривен» ко Дню Святого Николая.

Также в выставке принимали участие работы детей из Доброполья (Донецкая обл.) и Луганской области – из Лисичанска и Рубежного.