Трамп признал причастность России к кибератакам на США. Новости

Дональд Трамп признал факт причастности России к кибератакам на инфраструктуру США. Такая информация содержится в специальном письменном заявлении, распространенном офисом Трампа.

«Пока Россия, Китай, другие страны, группы и люди за пределами США последовательно пытаются сломать кибер-инфраструктуру наших государственных учреждений, предприятий и организаций, в том числе Национального комитета демократов, не было абсолютно никакого влияния на результат выборов», – заявил Трамп.

Заявление выложили в сеть после завершения двухчасовой встречи Дональда Трампа с представителями трех американских спецслужб, где Федеральное бюро расследований, Центральное разведывательное управление и Агентство по национальной безопасности представили будущему президенту доклад о влиянии спецслужб РФ на президентские выборы.

Позже часть этого отчета была обнародована. В нем говорится о том, что российское высшее руководство, включая президента Путина, лично причастны к кампании по незаконному влиянию на ход президентских выборов в США.

По материалам «Громадського радіо»