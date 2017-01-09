На КПВВ «Майорск» установили сказочный указатель «ДНР» – Украина. Новости

На КПВВ «Майорск» установили сказочный указатель «ДНР» – Украина

09.01.17 08:31 obs.in.ua Новости 18

На КПВВ «Майорск» установили сказочный указатель «ДНР» – Украина

В Донецкой области в районе контрольно-пропускного пункта въезда-выезда «Майорск» появился «сказочный» указатель, который необычным образом отображает жизнь в «ДНР» и на подконтрольных Украине территориях. 

На баннере изображен Дед Мороз, который доставляет подарки на украинскую территорию. В то же время, в «ДНР» вместо подарков от Деда Мороза, жители получают ящики с боеприпасами от другого сказочного персонажа – Бабы Яги.

Пользователи социальных сетей пишут, что указатель появился накануне Нового года.

Источник: ОбщеЖитие

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