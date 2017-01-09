На КПВВ «Майорск» установили сказочный указатель «ДНР» – Украина. Новости

В Донецкой области в районе контрольно-пропускного пункта въезда-выезда «Майорск» появился «сказочный» указатель, который необычным образом отображает жизнь в «ДНР» и на подконтрольных Украине территориях.

На баннере изображен Дед Мороз, который доставляет подарки на украинскую территорию. В то же время, в «ДНР» вместо подарков от Деда Мороза, жители получают ящики с боеприпасами от другого сказочного персонажа – Бабы Яги.

Пользователи социальных сетей пишут, что указатель появился накануне Нового года.

Источник: ОбщеЖитие