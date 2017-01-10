Журналист о жизни в Авдеевке: люди хотят, чтобы пули не свистели над головами . Главная

В прифронтовом городе Авдеевка (Донецкая обл.), население которого стало увеличиваться по причине возвращения людей домой, самой большой коммунальной городской проблемой является водоснабжение, а проблему с украинским информационным вещанием необходимо решить, как одну из наиболее важных. Об этом в эфире «Громадського радіо» рассказала журналистка Deutsche Welle Анастасия Магазова.

По словам Магазовой, которая пробыла в Авдеевке в новогодние дни, было очень сложно достать билет на поезд для того, чтобы добраться в прифронтовой город. «Потому что это праздники, люди, несмотря на сложную ситуацию, едут домой к своим семьям, многие ехали и на оккупированные территории. Это семейный праздник, который хочется провести вместе с родными», — пояснила она.

Для того, чтобы попасть в Авдеевку, она на поезде ехала до Константиновки, а там нужно пересаживаться на автобус или такси — это, конечно, вызывает трудности. «До Авдеевки, если найдете компаньона на такси, то за 100 грн можно доехать. Автобус стоит 40 грн, но я так и не смогла узнать, когда он ходит. Это 60 км от Константиновки, дороги там практически нет», – рассказала она.

Как отметила Магазова, местные жители за три года уже привыкли к войне. «Да, за три года люди уже привыкли, это правда. Обстрелы — понимают, что это далеко, не опасно. В кафе перед Новым годом было тяжело найти свободное место, многие приехали в гости, жизнь продолжается… Кончено, всем хочется праздника. В магазинах также были очереди за продуктами, мандаринами, за подарками. Возможно, не такой большой выбор, но он есть», — подчеркнула она.

Журналист рассказала, что в центре Авдеевки была новогодняя елка, вокруг нее все время происходили какие-то мероприятия. «Но в полночь все люди находились уже дома. Никаких салютов на улицах не было, и так было громко. Ровно в 23:00, в 00:00 по московскому времени, минут двадцать происходил обстрел. Вот таким образом, без салюта, противники поздравили украинскую сторону», — отметила она.

Несмотря на то, что между Авдеевкой и Донецком расстояние в 5 км и раньше ходил трамвай, дорога напрямую сейчас очень опасна — она постоянно простреливается, поэтому приходится объезжать.

«В Авдеевке есть музыкальная школа, ее уже восстановили после попадания снаряда, там около сорока учеников. Но сейчас не хватает экспертов, учителей, которые могли бы преподавать, потому что многие из них были из Донецка», — пояснила журналист.

Она отметила, сейчас люди возвращаются в прифронтовой город. «Различные источники говорят, что до войны в городе было 35-37 тысяч населения, я была в начале осени — было 18 тысяч, сейчас уже около 23 тысяч. 2016 год для самого города был более-менее спокоен, боевые действия происходили в пригороде, в промзоне больше. Поэтому люди возвращаются. Практически все школы были открыты в сентябре этого года», — сообщила Магазова.

В прифронтовом городе водоснабжение – наибольшая коммунальная проблема. «Отопление и электричество более-менее стабильно. Но с водой просто огромные проблемы. Последние две недели декабря в городе не было вообще никакой воды — ни проточной, ни технической. Вода давалась может на два часа в сутки. Люди пытались или стиральную машинку поставить, или набрать воду. Было попадание в водопровод, которое невозможно починить — настолько опасная зона. Чтобы провести ремонт, надо полное прекращение огня. 31 декабря только в два часа дня дали воду, и в два ночи выключили. Это большая проблема, ее до конца сейчас не решили», — сообщила журналист.

Она отметила, что местные жители настолько устали от войны, что самая заветная мечта – это не боясь отпустить ребенка в школу. «Нам многие вещи кажутся обычными — вода в кране, рассчитаться карточкой. Люди хотят такого минимального благополучия, чтобы пули не свистели над головами, чтобы родители не боялись отпустить детей в школу. Они разочарованы во всем, что вокруг них происходит, что они не задумываются, каким образом возвращать мир. Они говорят, просто не трогайте, мы все сделаем сами. Люди уже не говорят, что мы хотим лучше или хуже — пусть вернется все как было до войны», — рассказала Магазова.