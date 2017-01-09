Сводка из зоны АТО за 8 января: версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки произошло 51 обстрел позиций украинских войск. Трое военнослужащих получили ранения. Об этом сегодня, 9 января, заявил представитель пресс-центра штаба Антитеррористической операции полковник Леонид Матюхин.

На мариупольском направлении из 122-миллиметровой артиллерии противник обстреливал Широкино. Со 120-и 82-миллиметровых минометов они вели огонь по Марьинке, Гнутово, Троицком, Водяное, Талаковке и Широкино. «С гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреляли Павлополь, Красногоровку, Гнутово, Широкино. По Марьинке огонь вела БМП противника, а по Талаковке – танк», – отметил Матюхин.

На донецком направлении из 122 миллиметровой артиллерии противник обстрелял Луганское. «С 82-миллиметровых минометов враг бил по Авдеевке, Майорску и Луганскому. А из гранатометов и стрелкового оружия – по Луганском, Зайцево и Авдеевке. Также по Луганскому огонь вела БМП противника», – сказал представитель штаба АТО.

На луганском направлении из минометов различных калибров было обстреляно Троицкое, а из гранатометов и стрелкового оружия – Новозвановка, Лопаскино и Станица Луганская. По Троицкому стрелял снайпер.

В «ЛНР» заявляют, что «киевские силовики за минувшие сутки 2 раза обстреляли позиции народной милиции ЛНР». «С направления нгт Луганское по району села Калиновка велся огонь из 82-мм минометов, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия. Также с направления Луганского киевские силовики обстреляли из 120-мм минометов и вооружения БМП район села Логвиново», – сообщает «народная милиция ЛНР».

На момент публикации «ДНР» свою версию ситуации не обнародовала.