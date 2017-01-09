Ситуация в пунктах пропуска 9 января . Главная

Сегодня утром, 9 января, все контрольно-пропускные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, за прошедшие сутки на всех КПВВ фиксировалось некоторое увеличение пассажиро-транспортного потока по сравнению с предыдущими сутками. Всего через КПВВ линию разграничения пересекло почти 18,5 тыс. человек и 3,2 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 4400 человек и 680 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 5945 человек и 1225 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 3600 человек и 820 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 1700 человек и 440 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» (пеший) – 2825 человек.

Сегодня утром на въезд и выезд на них находилась такое количество транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 150/100;

КПВВ «Марьинка» – 200/120;

КПВВ «Новотроицкое» – 15/60;

КПВВ «Гнутово» – 70/20.

На КПВВ пограничники остановили 2 транспортных средства, которыми на неподконтрольную украинской власти территорию везли грузы более чем на 100 тыс. грн. В частности, на КПВВ «Новотроицкое» военнослужащие Донецкого пограничного отряда обнаружили медицинские препараты и аксессуары к мобильным телефонам, а на КПВВ «Марьинка» пограничники Краматорского отряда нашли биодобавки и платы для электрооборудования. Автомобили и грузы переданы в Государственную фискальную службу и сводной мобильной группе для принятия правового решения.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка»: большие очереди образовались сегодня утром в сторону Курахово, очередь из автомобилей перед блокпостом «ДНР» и нулевым украинским постом выстроилась в 5-6 рядов. Транспорт пропускают медленно. В сторону Донецка перед КПВВ было всего несколько десятков авто.

Владимир, житель Донецка: «Из Донецка на ДНР блокпосту уже очередь. Движение слабое. В сторону Курахово очередь в 5-6 рядов».

Светлана, жительница Донецка: «На нулевом украинском блокпосту в сторону Украины уже в 5 рядов очередь».

Оксана, жительница Макеевки: «На Донецк от перекрестка (броневика) – машин 7. Движение очень активное. Мы уже за 10 машин от КПП. Всего на посту около 30 машин».

КПВВ «Майорск»: сегодня утром автомобильные очереди образовались в обоих направлениях, в сторону Бахмута (до переименования Артемовск) на блокпосту «ДНР» в 8:00 было около 70-80 автомобилей. В сторону Горловки пешей очереди не было, автомобильная очередь была из около 100 машин.

Артем, житель Горловки: «Стою на ДНР, в 8 часов был пятнадцатым, за мной – машин 50-60. Сейчас, спустя полтора часа, стою второй».

Валерий, житель Донецка: «На украинском паспортном посту пеших в сторону Горловки – никого. Прошли за 10минут. Машин – около 100».

Юлия, жительница Донецка: «Подъехали на блокпост, перед нами 10 машин».

Марина, жительница Горловки: «Машин много и льготы около 25».

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Фото: УНИАН. При подготовке материала использованы данные сайта «Репортер»